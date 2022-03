Rouen. Rouen : les policiers lui débloquent une vertèbre en l'interpellant, il leur offre des chocolats

C'est un message surprenant et drôle qu'a publié la police de Seine-Maritime sur ses comptes Twitter et Facebook jeudi 8 novembre 2018. En quelques mots, les policiers racontent avoir été remerciés par un homme qu'ils avaient interpellé quelques jours plus tôt.

Il souffrait depuis six mois

Lors de l'interpellation de cet homme dimanche 14 octobre, les policiers lui ont en effet débloqué "une de ses vertèbres cervicales pour laquelle il souffrait depuis six mois". L'homme précise que son arrestation s'est faite sans violence.

"Content" aussi de sa garde à vue, l'homme est donc revenu au commissariat mercredi 7 novembre et a offert aux policiers des chocolats !