Liste de Deschamps: Martial a la cote, la défense en question

L'équipe de France, en tête de son groupe de Ligue des nations, a besoin d'un match nul ou d'une victoire à Rotterdam le 16 novembre pour assurer son billet pour les phases finales du mois de juin. Elle accueillera dans la foulée l'Uruguay au Stade de France, le 20 novembre en amical.

. Un air Martial ?

En attaque, Anthony Martial, qui n'a plus goûté aux Bleus depuis le mois de mars, peut légitimement croire en ses chances. A Manchester United, le joueur de 22 ans enchaîne les performances retentissantes - avec cinq buts lors des quatre dernières journées de Premier League - et est couvert de compliments par ses coéquipiers, dont Nemanja Matic: "S'il atteint son plus haut niveau, il peut être l'un des meilleurs joueurs du championnat. Parfois, j'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte à quel point il est bon."

En Bleu, malgré un bon match contre l'Allemagne en novembre 2017 en amical (2-2), Martial n'a jamais complètement convaincu Didier Deschamps, qui déplorait sa "tendance à être un peu relâché". Martial et Alexandre Lacazette "ont été bons contre l'Allemagne mais ça reste un match. A côté de ça, il y a eu des moins", avait tranché le sélectionneur en expliquant leur absence pour la Coupe du monde.

Quid de Lacazette justement ? Lui aussi est dans une très bonne période avec Arsenal. Seul hic, à moins qu'il ne change ses plans, Deschamps a expliqué par le passé qu'il pouvait utiliser Olivier Giroud ou Kylian Mbappé en pointe et qu'il n'avait pas de raison d'empiler les joueurs à ce poste. A l'inverse, sur l'aile gauche, Martial, 18 sélections, peut bénéficier de l'absence de Thomas Lemar, blessé à la cuisse et probablement indisponible.

. Défense bricolée

Pour le match décisif aux Pays-Bas, Didier Deschamps va devoir bricoler en défense. Toujours blessé au genou, Samuel Umtiti est forfait. Raphaël Varane, touché aux adducteurs, vient de reprendre la course mais ne figurait pas dans le groupe du Real Madrid pour la Ligue des champions cette semaine et a peu de chance d'être remis pour les Bleus. Sur le côté gauche, Lucas Hernandez souffre d'une blessure musculaire à la cuisse droite et devrait également manquer ce rassemblement.

Bref, l'équipe de France risque d'être privée de trois de ses titulaires à la Coupe du monde. Lors du précédent rassemblement, Deschamps avait déjà sollicité Kurt Zouma et Mamadou Sakho pour pallier l'absence de Samuel Umtiti et d'Adil Rami. Cette fois, Rami est sur pied mais en difficulté sportive avec Marseille.

Et il reste au minimum une place à saisir, que lorgnent trois jeunes défenseurs: Aymeric Laporte, Clément Lenglet et Abdou Diallo.

Laporte, dont la dernière convocation en équipe de France remonte à mars 2017, est performant à Manchester City mais entretient des relations compliquées avec Deschamps et les Bleus. Le défenseur de 24 ans s'est étonné plusieurs fois de ne pas être appelé en sélection et avait soutenu Adrien Rabiot quand le milieu de terrain, non retenu pour le Mondial, avait publiquement critiqué le sélectionneur.

Agé de 23 ans, l'international Espoirs Clément Lenglet s'affirme comme un défenseur de plus en plus fiable au FC Barcelone, comme l'a prouvé sa prestation dans le clasico de Liga face au Real Madrid (5-1) et son nom est déjà revenu à plusieurs reprises avant les listes des Bleus. Quant à Abdou Diallo (22 ans), capitaine des Espoirs, il a signé un très bon début de saison avec le Borussia Dortmund. Mais s'est récemment blessé aux adducteurs et vient d'être ménagé en Ligue des champions.

adc-jed-mam-cpb/pgr/mca

A LIRE AUSSI.

Bleus: liste de Deschamps, des blessés et des places à prendre

Equipe de France: un nouveau visage et un vieux grognard

Equipe de France: coup de jeune sur les Bleus avec Mbappé et les autres

Amical Allemagne-France: une jauge en or

France: avec Giroud et Rabiot, sans Gignac