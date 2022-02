Le-Havre. Une appli pour simplifier la vie des Havrais

Le Havre (Seine-Maritime) se veut une ville connectée. Elle propose une appli pour Smartphone LH & Vous disponible sur iOS et Android. Il s'agit d'une application personnalisable destinée à simplifier la vie des Havrais. Il est possible d'y retrouver des idées de sorties, le programme des cinémas, de signaler un problème sur l'espace public, de découvrir les balades du patrimoine, d'obtenir toute l'actualité de la ville ou encore les infos utiles comme la météo, les horaires de marées et la qualité de l'air.

Des nouveautés

En octobre 2018, l'appli LH & Vous s'enrichit de nouvelles fonctions. L'application permet désormais de consulter directement le menu de la cantine (écoles primaires et maternelles) et de trouver une disponibilité en crèche municipale pour un accueil occasionnel ou en cas d'imprévu. L'appli compte déjà 15 000 téléchargements.