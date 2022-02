Évreux. Eure : changement des horaires du test des sirènes

Attention, dans l'Eure, changement concernant les essais mensuels des sirènes d'alerte. Elles seront déclenchées à partir du jeudi 7 novembre à 11h45 et non plus à midi comme c'était le cas jusqu'aujourd'hui. Cette modification ne concerne que le département de l'Eure.