Le vent souffle depuis dimanche 28 octobre après-midi. Météo France a placé trois départements normands en vigilance jaune.

Pour la Manche et le Calvados, c'est une vigilance au vent violant qui s'étend jusqu'à minuit.

Pour l'Orne, vigilance jaune également mais à la neige et au verglas, à partir de minuit.

Dès lundi 29 octobre la météo sera plus clémente. On devrait même voir quelques rayons de soleil lundi et mardi.