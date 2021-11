Accompagner en soins palliatifs avec l'A.S.P.N.C

"(...) Une toute petite bouche : Le bénévole est là pour accueillir la parole de l’autre, pour être son confident, pas pour raconter sa vie ! Il ne juge pas, ne conseille pas. Il ne pose aucune question embarrassante pour le malade. Il est tenu au secret professionnel.

La communication non verbale est souvent la plus importante car elle est celle de la vérité de l’être. Entre parenthèse elle l’est aussi dans la vie de tous les jours et pas seulement dans la pratique de l’accompagnement.(...) Le bénévole accueille les soupirs, les larmes, les rires, les gestes, les silences. Ah ! Les silences, ils sont si importants et si parlants.

Nous recevons souvent de belles leçons de vie, de courage, de générosité, d’indulgence, alors nos priorités se réajustent, les mesquineries s’estompent, notre cœur se purifie, nous nous sentons plus vrai, plus ouvert aux autres, moins intempestif dans le désir d’action, de vouloir faire à tout prix !" (extrait du livret de L'ASPNC50)

Pour en savoir plus sur l'A.S.P.N.C. (Association pour le développement des soins palliatifs dans le Nord Cotentin)

http://www.afif.asso.fr/francais/conseils/A.Soins.palliatifs/Basse-Normandie-sp.html

Coordinatrice des bénévoles: Nicole BENOIT 06 77 22 70 29