Orelsan va rééditer son album !

Le rappeur Normand est de retour !

Beaucoup de rumeurs circulaient à propos d'une possible réédition de son album "La fête est finie". Gringe y a mis fin. Lors d'une interview il a révélé la sortie prochaine d'une réédition de l'album d'Orelsan "La fête est finie". L'opus devrait sortir le 16 novembre mais la date peut évoluer.

Le rappeur qui a attendu 6 ans pour sortir "La fête est finie" est plus productif que jamais. Il rentre tout juste d'Amérique du Nord où il était en tournée, et après avoir fait le tour du monde il sera de retour à la maison, au Zénith de Caen le 22 novembre.

La première version de "La fête est finie" a été certifié disque de platine (+ de 500 000 ventes), a obtenu 3 victoires de la musique et a retourné tous les Zéniths et scènes de festivals sur son passage. Sur cette réédition on retrouvera un double cd comprenant les titres de la première version et des inédits.

Concernant Gringe, son premier album "Enfant Lune" sera disponible le 2 Novembre. Un opus sur lequel on pourra retrouver Orelsan ou encore Vald.