Rouen. Rouen : c'est parti pour un mois de fête à la Foire Saint-Romain

C'est sous le soleil que le ruban symbolisant l'ouverture officielle de la Foire Saint-Romain a été coupé, samedi 20 octobre 2018, par Yvon Robert, le maire de Rouen (Seine-Maritime).

La sécurité avant tout

Comme l'indique Jean-Loup Gervaise, adjoint chargé de la tranquillité publique : "Nous continuons à dialoguer de façon constructive avec les professionnels du monde de la foire afin d'optimiser notre dispositif, notamment en matière de sécurité et d'accessibilité du site, pour que cette année encore, ce moment festif et rassembleur soit une réussite."

Après avoir coupé le ruban, l'ensemble des officiels a fait le tour de la foire suivi de danseuses brésiliennes, de leurs tambours et d'autres fanfares dont Val de Lys, une fanfare de xylophones. Cette année, c'est l'artiste peintre Daniel Authouart qui est le parrain de la foire Saint-Romain.

Un événement majeur

Pour Yvon Robert, "la Foire Saint-Romain est un événement structurant du paysage rouennais et métropolitain". Le maire a notamment rappelé qu'il s'agit de la deuxième foire de France après la Foire du Trône. "La Foire Saint-Romain est un événement majeur de la vie rouennaise."

"De nouvelles dispositions ont été prises afin de renforcer l'accessibilité du site, les liaisons entre le centre et le champ de foire, ou encore les accès piétons", rappelle Yvon Robert alors que l'ouverture de cette nouvelle édition de la Foire a été un temps menacée.

Une action caritative sera également menée cette année. "Une quête sera faite auprès des forains et le chèque sera reversé à la fondation du professeur Mallet du CHU de Rouen et en même temps, ils offriront des jouets aux enfants hospitalisés", précisent les représentants des forains.



Jusqu'au dimanche 18 novembre 2018. Ouverture tous les jours, de 14 heures à 23h30, et 1 heure les vendredis et samedis, et durant la période des vacances scolaires.