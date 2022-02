Alençon. Les pompiers de l'Orne débordés d'appels

Branle-bas de combat chez les sapeurs-pompiers de l'Orne : conséquence du vieillissement de la population locale, un tiers de leurs 18 000 interventions annuelles sont chez des personnes âgées de plus de 75 ans, pour des secours qui ne relèvent pas de leurs missions : télésurveillance qui s'est déclenchée pour rien, ou simple transport à l'hôpital. Les employeurs de ces pompiers volontaires les voient s'absenter de plus en plus souvent de leur travail. Il est urgent de trouver des solutions.