Cabourg : huit mois de prison avec sursis requis contre le maire

Le maire de Cabourg, Tristan Duval (divers droite), a été auditionné au tribunal correctionnel de Caen (Calvados), mercredi 10 octobre 2018. Il est accusé de violences aggravées sur son épouse, avec laquelle il est marié depuis 2016.

Tout s'est déroulé mardi 7 août 2018, à Cabourg. Sa femme aurait découvert sur les réseaux sociaux de son mari une raison d'être jalouse. Le couple se serait alors violemment disputé à son domicile. Les avocats du couple ont opposé leurs versions des faits, sur la responsabilité des éventuels coups portés. En revanche, ils sont d'accord sur l'existence d'une dispute ce jour-là.

Deux versions s'opposent

La femme prétend avoir été frappée au visage et au torse, dans une confrontation qui s'est poursuivie jusqu'en dehors de la maison. Elle a percuté un grillage et s'est retrouvée au sol. Après avoir appelé la police et les pompiers, elle a bénéficié 14 jours d'interruption totale de travail. Le maire lui, se plaint de morsures préalables à cette scène et nie toute violence ou coups. Selon lui, sa femme a heurté le fameux grillage alors qu'elle voulait se jeter sur lui, avant de perdre l'équilibre.

Le maire de Cabourg a nié l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Le procureur de la République a requis, malgré tout, huit mois de prison avec sursis. Le délibéré aura lieu le mercredi 21 novembre 2018.

Avec La Manche Libre