Courants de la Liberté dans le Calvados : bientôt les inscriptions

2019 est synonyme de 32e édition pour les Courants de la Liberté, dans le Calvados. Les dates de cette prochaine édition, initialement prévue le 7, 8 et 9 juin 2019, ont été modifiées. Des délégations internationales seront probablement présentes à ces dates-là sur les sites historiques et commémoratifs les plus emblématiques des parcours, à l'occasion des commémorations du 75e anniversaire du Débarquement.

Ouverture des inscriptions dans un mois

"Nous ne voulons pas prendre le risque de devoir modifier nos parcours au dernier moment ou pire, de devoir annuler une épreuve, car les contraintes de sécurité liées à la présence de nombreuses délégations internationales sur ces lieux aux mêmes dates nous l'imposeraient", explique l'organisation. La 32e édition des Courants de la Liberté se déroulera donc du vendredi 14 au dimanche 16 juin 2019.

L'ouverture des inscriptions aura lieu dans pile un mois, le jeudi 8 novembre 2018, sur le site internet officiel de l'évènement. Après une édition 2018 qui a réuni plus de 35 000 participants, la 32e édition essaiera de faire aussi bien.

Au programme : les Foulées de la Liberté, avec 4 000 enfants originaires des établissements scolaires caennais. Mais aussi Les Rollers de la Liberté, une rando-course de deux heures ; la traditionnelle Rochambelle, une course-marche au profit de la lutte contre le cancer ; la Pegasus, un semi-marathon qui s'élancera du Pegasus Bridge ; le 10 kilomètres Crédit Agricole Normandie ; le marathon de la Liberté, l'épreuve reine et le Relais marathon, un peu plus de 42 kilomètres par équipes de quatre.