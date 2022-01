Caen. Deux jours pour donner son sang à Caen

L'Établissement français du sang, en collaboration avec l'Union départementale des donneurs de sang bénévoles du Calvados et la municipalité de Caen (Calvados), organise une collecte de sang à l'hôtel de ville, ce vendredi 5 et samedi 6 octobre 2018. Pour être donateur, les volontaires doivent avoir entre 18 et 70 ans et peser au moins 50 kilos.