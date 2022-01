Saint-Lô. Les 40 ans de Grease dans la boîte à musique

Ce mercredi 3 octobre 2018, c'est l'anniversaire de la sortie de Grease en France. 40 ans jour pour jour que la comédie musicale portée par Olivia Newton-John et John Travolta a fait son apparition sur les écrans Hexagonaux. Dans son domaine, il reste d'ailleurs une référence avec plus de 5 700 000 entrées (Dans les films musicaux, seuls les Choristes fait mieux). Troisième du box-office 1978 en France, juste derrière Midnight Express et La cage aux folles. Côté musique, c'est pas mal non plus avec 28 millions d'exemplaires vendus. Sur la bande originale, deux immenses succès, You're the one that i want et Summer Nights

La boîte à musique du 3 octobre Impossible de lire le son.