Mesnières-en-Bray. Seine-Maritime : deux jeunes blessés dans une sortie de route

Un grave accident de la route s'est produit, lundi 14 septembre vers 10 heures, à Mesnières-en-Bray (Seine-Maritime). Une voiture a quitté la route et percuté un arbre. Deux jeunes d'une vingtaine d'années se trouvaient à l'intérieur. L'un a été grièvement blessé et héliporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen. Le second a été plus légèrement touché.