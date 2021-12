Rouen. Hockey sur glace : un premier derby qui tourne en faveur des Dragons

Cette 2e journée de Synerglace Ligue Magnus avait un parfum de derby entre les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) et les Gothiques d'Amiens. Dans ce premier acte, ce sont les Jaunes et Noirs qui s'imposent sur le score de 3-0 au Coliseum, mardi 18 septembre 2018.

Un match très serré

Un match à l'image de la demi-finale des playoffs de la saison passée à savoir très serré et très fermé. En effet, grâce à deux gardiens en forme (Henry-Corentin Buysse et Matija Pintaric), les deux équipes peinent à trouver la faille. Le premier but intervient donc à la 38e minute par l'intermédiaire de Nicolas Ritz à la déviation sur une supériorité numérique des Rouennais. Ce sera ensuite à Loic Lampérier de s'illustrer à la moitié du 3e tiers-temps pour le 2-0.

Menés au score, les Gothiques sortent leur gardien en fin de rencontre mais c'est Juha Koivisto qui enfonce encore un peu plus les locaux pour le 3-0.

Au classement après deux journées, les joueurs de Fabrice Lhenry occupent la 3e place derrière Grenoble et Nice avant de recevoir Lyon, vendredi 21 septembre 2018 sur l'Ile Lacroix.