Le-Havre. Au Havre, il frappe le compagnon de son ex avec des tessons de bouteille

Un homme de 27 ans s'est introduit au domicile de son ex-compagne, rue du Commandant-Abadie au Havre (Seine-Maritime), dimanche 16 septembre 2018. Apparemment alcoolisé, il s'en est violemment pris à elle et l'a frappée au visage. Il a ensuite attaqué son nouveau compagnon de plusieurs coups de tessons de bouteille au visage. Celui-ci a répliqué en l'atteignant à la cuisse avec un objet contondant avant de prendre la fuite. Il aurait alors sauté du deuxième étage de l'immeuble avant de se rendre à l'hôpital Monod de Montivilliers. Grièvement blessé, il devait être opéré pour ses plaies au visage.

Le suspect interpellé

Le mis en cause et son ex-conjointe ont eux aussi été pris en charge par les secours pour leur blessure. Le suspect a ensuite été interpellé par la police à sa sortie de l'hôpital et placé en garde à vue.