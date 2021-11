Yvetot. Les plus belles robes de mariée visibles à Yvetot pendant 3 jours

Le salon du mariage prend ses quartiers du 14 au 16 Septembre 2018 à la salle des Vikings d'Yvetot. Une panoplie d'idées pour les futurs mariés, robes, coiffure, voyages, bijoux et autres services adjacents seront représentés. Cette année le salon fête sa 12eme édition et attire toujours autant le grand public .Le point de vue de Didier Vincent, l'organisateur :

Un salon qui sait se renouveler Impossible de lire le son.

"26" c'est le nombre d'exposants présents sur ces 3 journées ; la salle sera bel et bien remplie et Didier Vincent ne souhaite pas pour l'instant agrandir le salon. Par cette limite il tient à conserver la convivialité et la qualité du rendez-vous. Notez que le dernier show du dimanche vous permettra aussi de découvrir tous les acteurs qui ont présenté et participé aux 7 shows de ce grand weekend.

L'entrée est fixée à 4€, c'est gratuit pour les enfants.

Concernant les horaires : Vendredi (17h-21h30) ; samedi (10h-19h) ; dimanche (10h-18h)

Les 14, 15 et 16 Septembre à la salle des Vikings d'Yvetot vous trouverez tout pour célébrer votre union. Le salon du mariage d'Yvetot en partenariat avec Tendance Ouest.

A LIRE AUSSI.

Le mariage, plus tardif et personnalisé, se paie à crédit