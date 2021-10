Montrez vos créations artistiques au Forum à caen!

Un écran et une scène libres à CAEN ?! Oui ça existe ! C’est le forum, le seul endroit où vous pouvez présenter en public vos créations (films principalement mais aussi toutes formes artistiques courtes). Le principe de ces soirées est simple :vous avez réalisé un film, montrez-le, vous savez chanter, danser, jouer la comédie, faire des claquettes, ou je ne sais quoi en « live », faites-le !

Au Forum il n’y a pas de sélection, toutes les propositions trouvent leur place.



L’équipe de la Petite Marchande se charge d’assurer, avec le soutien de l’équipe de la Maison de l’étudiant, les projections et la logistique des courts spectacles. Les propositions « live » ne doivent pas excéder 15 minutes et 30 minutes pour les films.



Vous souhaitez présenter votre court-métrage ou des oeuvres live? Inscrivez vous par mailà leforum@film-court.com

La prochaine édition se déroule mercredi 29 février à 20h30 à la maison de l'étudiant de Caen. Entrée libre.

Retrouvez aussi toutes les infos sur www.lapetitemarchandedefilms.org

Ecoutez Leïla nous expliquer le principe du Forum: