Rouen. Emploi en Normandie : un salon de recrutement virtuel

Inutile de parcourir des kilomètres pour flâner dans les allées de ce salon-là. Pôle Emploi et le CRIJ Normandie organisent un salon de recrutement… sur internet, du lundi 27 août au mardi 11 septembre 2018. Les candidats et les recruteurs pourront échanger sur le site salonenligne.pole-emploi.fr

Jobs étudiants, compléments de quelques heures ou emplois à temps complet seront à saisir lors de ce "e-salon", notamment dans les secteurs de la restauration, la garde d'enfant, des mutuelles étudiantes ou pour des inventaires, par exemple. Il est ouvert à tous, demandeurs d'emploi ou non, étudiants ou actifs.

"Le salon virtuel est utile notamment pour les jeunes qui viendront faire leurs études dans la région mais qui ne sont pas forcément déjà présents sur le territoire. Ils peuvent ainsi passer un entretien et prendre leur job dès la rentrée" précise Lise Goujard, chargée de communication de Pôle Emploi Normandie. "C'est aussi avantageux car on peut postuler 24 heures sur 24 et prendre son temps pour regarder les offres".

Candidatures jusqu'au 4 septembre

Dans un premier temps, les candidats devront créer leur compte en ligne et postuler sur la section "jobs de rentrée en Normandie", du lundi 27 août au samedi 4 septembre. Dans un second temps, les postulants retenus pourront fixer un jour et une heure de rendez-vous avec les recruteurs, pour un entretien téléphonique ou par webcam, jusqu'au 11 septembre.

Les conseillers de Pôle emploi ou des réseaux information jeunesse pourront aider les candidats à accomplir ces démarches. Les recruteurs ont jusqu'au lundi 27 août 2018 pour créer leur "stand virtuel".