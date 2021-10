Caen. Ce Normand s'apprête à traverser l'Australie… en courant !

4000 kilomètres, dont 1300 dans le désert, 58 jours de course et un seul homme : Lionel Rivoire. Originaire de Caen (Calvados), ce jeune retraité - le voyage sera son petit cadeau pour ses 65 ans plaisante-t-il - se lancera vendredi 24 août 2018 dans un incroyable défi. Il traversera l'Australie à pied, en courant plus précisément.

Du parvis d'opéra du Sydney, il rencontrera les Blue Mountains avant de rejoindre le dessert, ses pistes, ses kangourous et sa végétation incomparable avant de rejoindre la mer et les plages à Perh, tout à l'Ouest. Chose originale, "j'ai créé le parcours avec mon épouse et des amis, précise Lionel. En général, les courses que l'on connaît sont organisées, avec des points de ravitaillement, des tracés. Là, on a loué un camping-car et ce sont eux qui vont faire toute l'assistance, organiser les bivouacs du soir, réapprovisionner en eau… Moi je suis les jambes, eux les bras et la tête !"

Accro à la course

Pour lui qui a déjà bien sillonné la France et même l'Europe, l'Australie était un peu un rêve de gosse. "Ce pays qui fait rêver beaucoup de monde avec ses grandes étendues sauvages, des animaux qu'on ne rencontre que là-bas", sourit-il. Et le faire en courant est une évidence. "Je cours presque tous les jours, au moins 15 à 30 kilomètres, explique-t-il. Quand je travaillais, je courrais même de quatre heures à six heures avant d'aller au boulot."

Si Lionel aime le goût de l'effort, il vit aussi la course comme une autre façon de voir le monde. "Quand on est en voiture, on n'a pas le temps de voir, explique-t-il. À pied, au rythme tranquille, on observe les cultures, la nature… Si je vois une église, je m'arrête quelques instants pour la regarder, je vois un champ dont je ne connais pas les cultures, je demande à l'agriculteur ce que c'est… "

L'affiche qui sera accrochée sur le camping-car - Lionel Rivoire