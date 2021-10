Étretat. Étretat : à 19 ans, il veut conquérir le monde du trail

Simon Guignard veut consacrer sa vie au sport. Ce jeune homme de 19 ans vit à côté d'Etretat (Seine-Maritime). C'est un passionné de course à pied. À l'âge de 14 ans, il est devenu champion régional de Cross. Plus tard, il s'est classé dans le top 20 français sur 3000m piste. Lors de la saison 2017/2018, il a même obtenu le titre de 1er junior de la région Normandie en trail. Le jeune homme est licencié au Littoral Fécampois Athlétisme.

Simon Guignard veut devenir un sportif de haut niveau. - Simon Guignard

Le Trail Tour National

Le trail, c'est sa discipline d'excellence. Il veut devenir l'un des meilleurs traileurs de France. Pour avoir le droit de s'inscrire dans les grandes compétitions, il fallait attendre ses 20 ans. Ce sera chose faite lors de la saison 2018/2019. Pour se tester et se jauger, Simon Guignard va participer au Trail Tour National. Pour cela, il va participer à des trails nationaux (cinq à six) ainsi qu'au championnat de France, les 10 et 11 août 2019 à Méribel (Savoie). Le Trail Tour National commencera pour lui le 11 novembre 2018 au Sparnatrail d'Epernay (Marne).

Le Trail Tour National est un concours qui regroupe une vingtaine de trails en France. Le classement final tient compte des quatre meilleurs scores obtenus lors des courses ainsi que le résultat du championnat de France.

Simon Guignard est un vrai passionné. Il court depuis tout petit, ce sport l'a toujours attiré. Le jeune homme est également passé par le VTT et l'escalade. Mais le trail est son sport de prédilection : la course, l'effort et la liberté.

Écoutez Simon Guignard :

Simon Guignard (Triassaer) Impossible de lire le son.

Simon Guignard peaufine son image et crée un logo : Trissaer. - Simon Guignard

À la recherche de sponsors

Pour réaliser sa saison 2018/2019 et notamment le Trail Tour National, Simon Guignard est à la recherche de sponsors. Entre le matériel (chaussures, habillement et montre GPS), le transport, l'hébergement ou encore les inscriptions aux courses, il faut compter un budget à l'année de 3 390 euros. Pour se vendre au mieux, Simon Guignard s'est créé un logo, un surnom : trissaer. Il s'agit d'un mot cauchois qui signifie "courir rapidement".