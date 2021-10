Les travaux, d’un montant de 50 000 euros, ont permis d’améliorer l’évacuation des eaux usées, de refaire les vestiaires et de les adapter aux normes handicapées. La salle est principalement utilisée par l’association Hérouville Musculation, qui compte près de 700 adhérents, et accueille parfois gratuitement les collèges et lycées d’Hérouville.