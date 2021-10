Hors Normandie. La méthode russe pour déneiger sa voiture en 3 secondes

Tout conducteur ayant connu la neige le sait, c'est difficile et frustrant de devoir déneiger son pare-brise après une nuit d'intempéries… Surtout quand on est lundi matin, qu'on gèle et qu'on est déjà en retard pour aller au travail.

En Russie, ils ont ce problème aussi… Mais comme ils l'ont plus souvent que nous, ils ont su développer des techniques imparables.

Démonstration en image :



Vous voilà doté d'une expertise sans précédent pour s'épargner la corvée de raclette. En revanche, il est probable que vos goûts musicaux ne soient pas ceux de votre voisin, surtout si vous déneigez à 6h30 du matin.

Ayons toute fois une pensée pour le fiston à l'intérieur du véhicule. Il semble apprécier de se faire masser le dos par les vibrations, mais espérons pour lui que son père aura un bon ORL à lui conseiller.