Le Pin-au-Haras. La spectaculaire épreuve de cross au Grand Complet du Haras du Pin

Le "Grand Complet" met 15 Nations du cheval en compétition, du jeudi 9 au mardi 14 août 2018, sur le site du Haras du Pin, près d'Argentan (Orne).

Le concours commence jeudi 9 et vendredi 10 août 2018, avec les épreuves de dressage. Dimanche 12, le saut d'obstacles aura lieu. Et le samedi 11 août, ce sera le tour de l'épreuve la plus spectaculaire de cette compétition : le cross, disputé sur une piste de 3800 mètres, avec 22 obstacles à parcourir en moins de 6min40, soit une moyenne de 570 mètres à la minute, qui est le rythme le plus élevé dans ce type de compétition.

Heureusement, après des semaines de sécheresse, la pluie du jeudi a rendu la piste plus souple. Pierre Legoupil est "chef de piste" :

Compte tenu du grand nombre de concurrents, les premiers s'élanceront dès 7h30, samedi matin 11 août 2018.