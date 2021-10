Le samedi 11 août 2018 se déroule la bénédiction de la mer à Port-en-Bessin-Hupain (Calvados), une journée consacrée à des cérémonies religieuses pour bénir la mer et lui prier d'être plus clémente avec les marins. Tandis que le dimanche 12 août 2018 auront lieu de nombreuses festivités. Concerts, expositions et spectacles de rue pour la fête de la mer.

Au programme

Dès vendredi soir, les visiteurs peuvent venir prêter main force à la décoration des bateaux. Le maire de Port-en-Bessin affirme que "Le spectacle est exceptionnel. C'est mon jour préféré, l'ambiance est géniale.". Le samedi, c'est le jour de la bénédiction de la mer. Un curé est présent pour bénir la mer pour lui demander d'être clémente avec les marins. 33 bateaux sont décorés de fleurs de papier ou de fleurs naturelles pour l'occasion. "C'est exceptionnel d'avoir autant de bateaux décorés, on n'a pas vu ça depuis la moitié du XXe siècle.", affirme le maire de Port-en-Bessin, Pierre-Albert Cavey.

Les bateaux décorés de l'édition 2013 de la Bénédiction de la mer. - Sophie Coevoet

9h30 : procession dans les rues

10h30 : procession nautique

16h : messe à l'église de Port-en-Bessin-Huppain

20h30 - 21h30 : concert de musique classique à l'église Saint André

22h : procession aux flambeaux dans les rues de la vieille ville, suivie de prières aux pieds de la Vierge de Feux.

Le dimanche laisse place à de nombreuses festivités dans la ville.

9h45 - 13h15 : promenade en mer d'une demi-heure à bord du bateau promenade (10€ par adulte, 5€ par enfant)

11h - 18h : village maritime pour petits moussaillons

11h30 - 18h : chants de marins, place de la Fontaine

Pour créer une ambiance festive, des chants de marins sont interprétés par Mil Mougenot, dernier fabricant de vielle de France.

Port-en-Bessin. Bénédiction de la mer le week-end du 11-12 août 2018 à Port-en-Bessin Impossible de lire le son.

De multiples déambulations et spectacles ont lieu tout l'après-midi.

Spectacles de rue de l'édition 2013 de la Fête de la mer. - Sophie Coevoet

Trois expositions sont aussi à admirer dans la salle des fêtes et le centre culturel. Le week-end se finit par un feu d'artifice aux couleurs locales à 22h15 sur la jetée Hamont, qui restera cependant fermée malgré les festivités. Ceux qui veulent repartir avec un souvenir sont invités à aider au rangement lundi matin et ils pourront récupérer des fleurs des bateaux.

Une tradition maritime

Depuis 1908, le monde de la pêche perpétue la Bénédiction de la mer, un temps fort de la vie de Port-en-Bessin-Huppain. À sa création, l'événement était considéré comme une tradition religieuse pour rendre hommage aux marins péris en mer. Mais au fil des années, la manifestation est devenue une véritable fête accueillant des visiteurs de plus en plus nombreux. La Bénédiction de la mer a lieu tous les cinq ans. En 2013, ce sont entre 35 000 et 50 000 visiteurs qui étaient présents.

Un budget conséquent

Le budget de la manifestation s'élève à 102 450€. La première dépense regroupe les charges de personnel suivi par la décoration de la ville. Aucune subvention publique n'est accordée à la commune de Port-en-Bessin. Les partenaires privés, la collecte participative et les recettes des droits d'entrée financent l'événement. L'entrée est à hauteur de deux euros par personne pour les deux journées. La collecte est ouverte depuis le lundi 7 mai 2018 et jusqu'au lundi 20 août 2018. Deux semaines avant l'événement, ce sont 11 332€ qui ont été perçus. C'est un projet conséquent qui se prépare un an en avance. Le maquettiste travaille sur les maquettes de bateaux depuis trois ans.

Plus d'informations sur le site de port-en-bessin-huppain. Samedi 11 et dimanche 12 août 2018 de 9 heures à minuit. Tarifs : 2€ l'entrée. Parkings : pour les véhicules légers : gratuit. Pour les camping-cars : 300 places disponibles à partir du 10 août. 6€ la première nuit, 4€ la suivante, 3 nuits maximum autorisées. Stationnement interdit en dehors de ces places.