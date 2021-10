Prévoyant un vent quasiment nul et un froid excessif, le comité d'organisation a pris la décision de reporter la régate des 11 et 12 février aux 25 et 26 février. L’étape de Deauville devrait alors réunir comme convenu une quinzaine d’équipages, soit un total d’une centaine d’étudiants de toute la France, pour deux jours de régates alliant sportivité et convivialité.