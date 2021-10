Saint-Étienne-du-Rouvray. Père Hamel : poursuivre le dialogue interreligieux à St-Etienne-du-Rouvray

L'assassinat du père Jacques Hamel, le jeudi 26 juillet 2016 dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), a été un évènement marquant dans le dialogue interreligieux. "Ce dialogue est de longue date, rappelle d'emblée le père Pierre Belhache. Cet évènement n'a fait que renforcer le désir de mettre des actions en place ensemble."

Le père Pierre Belhache, curé de la paroisse Saint Sever-Saint Clément à Rouen, est responsable diocésain des relations avec l'islam. Il ouvre ce temps de commémoration dès mercredi 25 juillet 2018, en proposant son témoignage sur le dialogue interreligieux à l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray.

Sensibiliser les plus jeunes

Cette commémoration est importante pour le père Belhache : "C'est se rappeler que ce sont des évènements qui peuvent exister et que ce sont des drames que nous n'avons jamais fini d'analyser". Deux ans après le drame, la volonté de dialogue entre les religions est toujours aussi forte, "ça nous stimule, nous qui sommes dans la foi, aussi bien en tant que chrétien que musulman", poursuit-il.

Cet évènement sert notamment à l'éducation des plus jeunes. "Nous avons bien vu, il y a deux ans, que, quand des jeunes se laissent avoir par des discours fallacieux, ça peut donner lieu à des drames, analyse le père Belhache. Faire mémoire, c'est important, ça nous permet de nous rappeler qu'il y a des combats à mener."

Six ans avec le père Hamel

Le père Belhache a bien connu le père Jacques Hamel puisqu'il a passé six ans à ses côtés. "Je pense à lui assez régulièrement", confie-t-il. Jeudi 26 juillet 2018, il ne sera d'ailleurs pas à la messe en l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray, mais il va poursuivre sa mission d'éducation des plus jeunes "et de transmettre ce goût du vivre-ensemble".

"C'est une manière de rendre service autrement", complète le père Belhache qui se satisfait de pouvoir aider, lui aussi, les jeunes de Saint-Etienne-du-Rouvray, comme l'a fait le père Hamel.