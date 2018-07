Animaux de compagnie : nombreux abandons avant les départs en vacances

Tandis que les premiers départs en vacances s'intensifient, de nombreux propriétaires abandonnent leurs animaux sur le bord de la route. Chiens, chatons, la SPA Basse-Normandie recueille de plus en plus de petits animaux. Située à Verson dans le Calvados, elle se trouve aujourd'hui dans une situation plus que critique. "En ce moment, c'est très compliqué. On a beaucoup d'abandons et peu d'adoptions" se désole Valérie Guénon, bénévole à la SPA Basse-Normandie depuis 14 ans. En effet, le refuge accueille actuellement 45 chiens et une soixantaine de chats, qui attendent d'être adoptés. "Les fourrières dont proviennent les animaux sont elles-aussi complètes. Dès qu'un animal est adopté, il est tout de suite remplacé par un autre."

Les chatons sont recueillis par dizaine au refuge. - SPA Basse-Normandie

Financièrement, l'association vit des dons des particuliers, sans subvention de l'État. Une situation difficile au regard du prix de l'entretien des animaux. "On doit prendre en charge les chatons qui ne sont pas vaccinés ni vermifugés. Le traitement coûte environ 60€ par animal. Dernièrement, on a opéré un vieux chien qui avait besoin de soins. La dernière facture du mois s'élève à 7000€" explique Valérie Guénon.

Valérie Guénon, 26 ans est bénévole à la SPA Basse-Normandie depuis 14 ans. - Solenn Boulant

De nombreuses solutions existent pour ne pas abandonner son animal avant de partir. Pensions, pet-sitter ou amis, il y a toujours un moyen de faire garder son compagnon. "Il faut juste s'y prendre à l'avance" assure Valérie Guénon. L'association est quant à elle toujours à la recherche de bénévoles et de dons pour perpétrer ses actions le long de l'année. Vous pouvez faire un don sur le site de l'association ou via leur page Facebook.

SPA de Basse Normandie, route de Saint-Manvieu-Norrey à Verson. Tél : 02 31 08 00 75. Ouvert tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés de 14h à 18h.