Rouen. Une fouille archéologique à Rouen, temple Saint-Eloi

La Métropole Rouen Normandie a le projet de réaménager le centre historique de Rouen (Seine-Maritime). Son objectif est de renforcer l'attractivité de certains territoires tels que le secteur du Vieux-Marché. Dans le cadre de l'archéologie préventive, Place Martin Luther King, un cimetière catholique du XIIIè siècle est fouillé au pied du temple Saint-Eloi.

Une équipe de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) intervient depuis lundi 2 juillet 2018 sur des vestiges menacés par le projet d'aménagement. C'est donc à une profondeur de 70 centimètres que les recherches se font.

Des dizaines de sépultures découvertes

Bien que l'étendue des fouilles ne dépasse pas 10 % de la surface globale du cimetière, le directeur de l'opération Mark Guillon et son équipe ont exhumé une trentaine de sépultures appartenant à l'époque moderne (XVè-XVIIIè siècles). Les squelettes sont ceux d'hommes, de femmes et d'enfants et sont en contact les uns aux autres, ce qui indique un fort emploi du cimetière, utilisé jusqu'en 1784.

Comment procéder ?

"On a d'abord un décapage, on fouille les murs, les chemins, les structures dans lesquels on a découvert des vestiges [...] dès qu'on voit la trace d'une fosse ou d'une structure on s'arrête et on passe à la fouille manuelle", explique l'archéologue. Une fois la sépulture découverte, l'équipe se pose de nombreuses questions. Comment le défunt a été déposé dans un cercueil, a-t-il été déposé tout seul ? "On essaye de comprendre tous les événements qui se sont successivement déroulés dans le cimetière."

Mark Guillon Impossible de lire le son.

Des estimations importantes

La totalité du cimetière ne pouvant être fouillée, les archéologues de l'Inrap estiment cependant entre 2000 et 4000, le nombre de sépultures présentes sur ce site. Ces hypothèses dépendent par exemple de la façon dont les sépultures sont disposées sur une parcelle et correspond à la même sur toute la profondeur. Il faut aussi tenir compte de l'occupation aléatoire du cimetière plus ou moins dense à travers les siècles. Mark Guillon reconnaît alors que cette estimation "ne vaut que ce qu'elle vaut".

A gauche, à 2-3 mètres en dessous des poubelles, l'équipe de l'Inrap estime qu'il y a des sépultures. Au centre, un chemin pavé du XVIIIè ou XIXè a été mis au jour par les archéologues. - Sandrine Lalain, Inrap

Prévoyez de bonnes chaussures pour samedi 21 juillet 2018 : des visites commentées et un atelier pédagogique sur l'anthropologie et l'étude des ossements vous seront proposés gratuitement, entre 14 heures et 18 heures, Place Martin Luther King.