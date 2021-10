Madonna le clip de son nouveau hit: Give Me All Your Luvin'

Dans cette vidéo, qui illustre Give Me All Your Luvin', premier extrait de son futur album MDNA, la star est entourée de footballeurs américains et de pom-pom girls. Un clip qui met dans l'ambiance de la finale du Super Bowl, à la mi-temps duquel l'icône se produira, le 5 février prochain.

Tourné à New York avec la complicité de la chanteuse M.I.A et de la rappeuse Nicki Minaj, qui font un featuring sur la chanson, le clip de Give Me All Your Luvin' a été confectionné par le collectif français Megaforce.

En vente dès ce vendredi 3 février, le morceau est le premier extrait du prochain album de Madonna, MDNA, attendu dans les bacs pour le 26 mars prochain. L'artiste effectuera à cette occasion son grand retour musical, quatre ans après Hard Candy.