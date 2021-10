Rouen. Brevet des collèges 2018 : des résultats en baisse en Normandie

17 531 collégiens dans l'académie de Caen et 23 148 dans l'académie de Rouen, ont passé les épreuves du brevet 2018 en Normandie. 87,5 % des collégiens normands qui passaient le brevet des collèges 2018 l'ont décroché. Ces résultats sont en baisse vis-à-vis de 2017 où 89,3 % d'entre eux avaient réussi à l'avoir. Dans l'académie de Caen, le taux de réussite global est de 88,4 % (89,1 % pour la série générale et 82,1 % pour la série professionnelle), dans l'académie de Rouen, le taux de réussite global est de 86,8 % (87,3 % pour la série générale et 80,6 % pour la série professionnelle).

Les résultats du collège, département par département. - Capture d'écran communication académie de Rouen

La Manche avec le plus fort taux de réussite

Parmi les départements normands, c'est la Manche qui s'en sort le mieux avec un taux de réussite global de 90,5 %. L'Eure a un taux de réussite global de 85,6 % tandis que le Calvados a un taux de réussite global de 87,5 % tout comme la Seine-Maritime. L'Orne a un taux de réussite global de 86,8 %.

