Pour le Prix du Roussillon, sur l'hippodrome d'Enghien dans la 4e course, Apollinaire vous invite à jouer :



Le 10, Azur des Caillons

Le 6, Billy de Guérinière

Le 2, Ahrima Turgot

Le 7, Angelo Am

L'As, Volnico la Vallée

Le 12, Romi Mms

Le 4, Vakato

Et le 13, Aimée de Pervenche

Départ à 15h15