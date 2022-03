Granville. Granville : 14 étudiants québécois dans les coulisses du Tendance Live

14 étudiants québécois, âgés de 18 à 21 ans, sont invités ce vendredi 15 juin 2018, à découvrir les coulisses du Tendance Live, grand concert gratuit proposé par Tendance Ouest à Granville (Manche).

Coopération internationale

Ces jeunes du territoire des Îles De La Madeleine, sont dans la Manche depuis samedi 9 juin 2018 dans le cadre d'une coopération internationale entre le Canada et la Manche qui existe depuis 1994, L'occasion pour ces jeunes de découvrir les spécificités du département de la Manche, tant sur le plan économique, la biodiversité, le domaine maritime, ou les aspects historiques et culturels.

Estran, laboratoire, musée et Mont-Saint-Michel…

Ces jeunes ont ainsi pu découvrir la biodiversité de l'estran, visiter une entreprise ostréicole, le Laboratoire universitaire des sciences appliquées (LUSAC) de Cherbourg, sur un plan historique, visiter l'Airborne Muséum de Sainte-Mère-Église, découvrir le parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin à Saint-Côme-du-Mont, et l'incontournable Mont-Saint-Michel et son abbaye.

Leur séjour s'achèvera donc par la découverte des coulisses du Tendance Live ce vendredi 15 juin 2018 à Granville qui réunira sur une scène commune 15 artistes ou groupes.