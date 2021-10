-le tribunal correctionnel d’Argentan a condamné à 1 an de prison ferme : un homme de 27 ans.

Il avait été arrêté lundi, à Nécy, lors d’un contrôle routier. les gendarmes avaient trouvé sur lui : 8g6 d’héroïne, alors qu’il était déjà … en semi-liberté pour des faits similaires.



-et puis à Alençon, le tribunal a envoyé un jeune sagien, lui aussi accro à l’héroïne, et bien connu de la justice … en prison pour 1 an … pour plusieurs vols.