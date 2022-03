Granville. Tendance Live à Granville : concert gratuit et feu d'artifice

Le vendredi 15 juin 2018, la radio Tendance Ouest fête la musique, la venue de l'été et son 36ème anniversaire à Granville (Manche). Au programme, à partir de 20h00, sur la place Fontaine Bedeau, un grand concert gratuit, un feu d'artifice tiré sur la mer et de nombreuses surprises. Un événement réalisé avec le soutien du Conseil départemental de la Manche, de la ville de Granville et de partenaires privés.