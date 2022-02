Le-Havre. Le Havre : pose de la première pierre du complexe Danton

Le complexe socio-culturel et sportif Danton sera le symbole de la rénovation du quartier ancien du Havre (Seine-Maritime), le quartier Danton. La première pierre de l'équipement a été posée officiellement jeudi 31 mai 2018.

Six ans de concertation

Le chantier a en fait débuté en janvier 2018 et le complexe doit ouvrir au 1er trimestre 2020. Il est le fruit d'une concertation de plus de six ans avec les habitants. Ce sont eux qui l'ont choisi. Le complexe est construit sur un lieu particulier : l'ancienne prison du Havre détruite aux débuts des années 2010.

Écoutez Luc Lemonnier, le maire du Havre :

Le quartier Danton en pleine mutation. Considéré comme le quartier ancien du Havre, il fait l'objet d'une politique de requalification urbaine. Une allée piétonne est créée pour le relier à la gare. Le complexe Danton sera l'équipement phare du quartier. L'ancienne caserne Dumé d'Aplemont accueille des logements, un hôtel, une résidence pour personnes âgées et un centre d'art.

Le futur complexe Danton est en chantier depuis janvier 2018. - Gilles Anthoine

Culture et sport

Le complexe socio-culturel et sportif Danton accueillera un parking sous-terrain de 118 places, un pôle accueil et animation pour les associations, un mur d'escalade de 12,50 mètres de hauteur, et un plateau omnisports.

Le complexe Danton accueillera un plateau omnisports d'une capacité de 750 spectateurs. - K.Architectures

Les abords du complexe ne sont pas oubliés. Un parc public va y être construit et des jardins mutualisés seront mis à la disposition des habitants.

Coût du complexe Danton : 24 millions d'euros TTC – État (Centre national de développement du sport) 0,5 M€, Conseil régional de Normandie 4,2 M€, Conseil départemental de Seine-Maritime 2,4 M€, Établissement public foncier de Normandie 0,1 M€ et ville du Havre 16,8 M€.

