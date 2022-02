Cany-Barville. Amélie Guihur, la championne de judo, à Cany-Barville

C'est une première pour le Judo Club de Cany-Barville (Seine-Maritime). Il organise un stage technique de judo avec une championne. L'occasion de faire connaître le club et d'insuffler un nouveau souffle à la structure. Le club fête en cette année 2018 ses 50 ans et compte 86 adhérents.

Perfectionner les techniques

Le stage technique de judo est organisé samedi 26 mai 2018. Il sera encadré par David Harel, l'enseignant du club, et Amélie Guihur, athlète de haut niveau licenciée au club de Sainte-Geneviève Sports. Les judokas amateurs vont pouvoir perfectionner leurs techniques.

Amélie Guihur est âgée de 21 ans. Elle est championne de France de judo 2015, vice-championne d'Europe 2012 et vice-championne du Monde 2013 et 2014.

Ouvert à tous

Le stage du samedi 26 mai 2018 se veut ouvert à tous et gratuitement. La matinée (9h30 à 12 heures) sera réservée aux enfants de sept à dix ans et l'après-midi (13h30 à 16 heures) aux plus de 11 ans, avec entraînement et moment d'échanges avec la championne.

Écoutez Marc Sebille, le président du Judo club de Cany-Barville :

Stage de judo avec Amélie Guihur – samedi 26 mai 2018 au complexe Sporticaux de Cany-Barville – 9h30 à 12 heures pour les sept à dix ans et de 13h30 à 16 heures pour les plus de 11 ans – Gratuit – restauration possible sur place.