Sées. Un Relais Calmos à Sées sur la route du Grand Prix de France Moto

Prendre un café, nettoyer la visière de son casque, c'est un rituel depuis six ans : à l'occasion de chaque Grand Prix de France moto, comme celui disputé le samedi 19 mai et le dimanche 20 mai 2018 sur le circuit Bugatti au Mans (Sarthe), la Fédération française des motards en colère (FFMC) installe des " Relais Calmos " sur les différents axes routiers qui mènent vers la capitale Sarthoise. C'est le cas par exemple à Sées (Orne), où l'un de ces relais est animé par les FFMC de l'Orne et du Calvados. Éric Depardieu, de la FFMC de l'Orne :

Eric Depardieu Impossible de lire le son.

Des Relais calmos pour inciter à la prudence les motocyclistes en route vers Le Mans. - Eric Mas

Plus de 600 motards avaient fait une pause l'an dernier sur le Relais Calmos de Sées. Cette année, ils sont à nouveau très nombreux à s'y arrêter :