Football : la récompense pour le HAC, les éternels regrets pour QRM

Sérieux jusqu'au bout. Le vendredi 11 mai 2018, sans faire de détails, Le Havre AC (Seine-Maritime) est venu à bout de Tours sur sa pelouse pour assurer sa place en barrages. Grâce à deux buts marqués très tôt dans le match par Jean-Philippe Mateta, les Ciel et Marine l'ont emporté 2 à 0 contre la lanterne rouge du championnat. Profitant du match nul de Brest à Châteauroux (2-2), le HAC chippe même la quatrième place de Ligue 2 aux Bretons. La troupe d'Oswald Tanchot aura donc l'avantage du terrain face à ces mêmes Brestois pour le premier tour des barrages d'accession à la Ligue 1.

QRM de retour en National

Même championnat, mais destin opposé pour Quevilly Rouen Métropole. Et la frustration est d'autant plus grande que les Rouges et Jaunes avaient rempli leur part du contrat, peut-être la plus compliquée. Face à une équipe de Lorient supérieure sur le papier, les joueurs de l'agglomération rouennaise ont terminé en beauté devant leur public avec une victoire 3 à 0 (buts de Ndao, Barthélemy et Clauss).

Mais Manu Da Costa et sa troupe le savaient : ils n'étaient plus maîtres de leur destin et devaient compter sur une défaite de Bourg-en-Bresse pour accrocher la place de barragiste. La victoire 2-1 des Bressans sur Sochaux les renvoient donc à la case National, un an seulement après l'avoir quittée.