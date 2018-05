Seine-Maritime : des os "possiblement humains" retrouvés au bord de la rivière

Le mardi 8 mai 2018, des promeneurs et leur chien ont retrouvé des os au bord d'une rivière, à Ferrières-en-Bray (Seine-Maritime). Selon les premiers éléments de l'enquête, il pourrait s'agir de restes humains.

C'est par hasard que des promeneurs ont fait la macabre découverte, le mardi 8 mai 2018. En balade le long de l'Epte, à Ferrières-en-Bray (Seine-Maritime), les deux personnes sont descendues auprès du cours d'eau pour récupérer leur chien qui s'était éloigné. C'est alors qu'ils ont "senti quelque chose de bizarre sous leurs pieds, dans un sol sablonneux", selon une source à la gendarmerie. Face à ce qui ressemblait à des ossements humains, ils ont immédiatement alerté la gendarmerie locale.

Identifier l'origine des os

Venus faire des prélèvements, les militaires ont en effet retrouvé des os qui pourraient provenir d'un squelette humain, dont "un os de la mâchoire". Un gant et un morceau de sacoche retrouvés à proximité pourraient étayer cette thèse "comme être une coïncidence". Les ossements ont été envoyés à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, à Cergy-Pontoise. Des analyses devraient permettre de prouver si ces restes sont humains, mais aussi de dater le décès et éventuellement de faire un rapprochement avec une personne disparue ou déjà fichée grâce à son ADN. Une enquête a été ouverte et confiée pour le moment à la gendarmerie locale.