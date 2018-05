Basket féminin, Mondeville officiellement maintenu !

C'est un grand ouf de soulagement que poussent les mondevillaises et leur staff. En déplacement à Nice pour l'avant-dernière journée de play-down, l'USOM a décroché une victoire au bout du suspens (69-75) et assure son maintien en Élite !

Ne partant pas dans les bonnes dispositions suite à ses deux derniers revers face au Hainaut puis la Roche, samedi dernier, Mondeville a su décroché une victoire ô combien précieuse face à Nice jusqu'au bout des prolongations. Un résultat pas forcément incohérent dans l'affaire. Gaucher et Berkani étaient mises à l'oeuvre en premières (0-5) avant que Nice ne revienne dans la partie et passe devant par Toure (6-5, 5'). Les deux formations ne se lâchent pas les baskets et les sudistes marquent un léger écart à la pause, d'un shoot au buzzer (32-30', 20'). La rencontre se présente alors comme une finale...

L'inépuisable Kim Gaucher

Le 3e quart tourne en faveur des calvadosiennes quand les deux expérimentés Gaucher puis Mann marquent un mini-break (36-44, 28'). Djekoundade vient même offrir le +10 aux siennes à 7 minutes du coup de sifflet final (46-56, 37'). Mais Nice n'en a pas fini et veut aussi sauver sa peau en Élite. Mondeville mène encore de trois points à 15 secondes de la fin jusqu'à...une faute de Lisa Berkani sur Duchet, lui accordant trois lancer-francs. Une décision cruelle et discutable contre Mondeville mais qui aura bien lieu. La lucidité de la meilleure scoreuse niçoise n'aura pas manqué (23 points, 5 passes décisives) et les deux formations devront se départager en prolongations. C'est à ce moment que le leadership de Kim Gaucher fait ses preuves, en inscrivant 8 points dont deux shoots à 3 points dans le money-time. L'USOM l'emporte (69-75) sur le fil mais gardera forcément en mémoire ce succès, qui en somme, est mérité.

Certaines d'être maintenues, les locales disputeront un dernier match sans enjeu ce samedi 12 mai contre le Hainaut. De quoi faire la fête à domicile...

La Fiche.

14-12 / 32-30 / 42-49 / 61-61 / 69-75



Nice : Cooper 8, Brunckhorst 8, Touré 20, Duchet 23, Corelie 6, Armand, Deroo, Mbaye 4, Cadario, Henot NPJ. Entr : W. Muganguzi.

Mondeville : Hejdova 12, Gaucher 23, Djekoundadé 6, Berkani 18, Mann 12, Tadic 4, Guennoc, Monsengo-Masa NPJ, Nauwelaers NPJ. Entr : R.Lhermitte.