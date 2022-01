Emmanuelle Dethomas invitée de Tendance Confidences

Agir pour le Cambodge (APLC) est une ONG française créée en janvier 1985 par d’anciens élèves du Lycée Franklin - St Louis de Gonzague à Paris répondant à l’appel d’un de leur camarade cambodgien pour faire face à l’urgence humanitaire et venir en aide à la population cambodgienne réfugiée dans les camps à la frontière thaïlandaise.





APLC a d’abord mené une action importante dans les provinces du Banteay Meancheay et de l’Oddar Meancheay. Restée très isolée pendant des années, les conflits s’y étant prolongés jusqu’en 1999, cette zone compte parmi les terres les plus pauvres du Cambodge et présente peu de potentiel de développement économique. C’est pourquoi APLC a cherché à soutenir les familles les plus pauvres en mettant en place des programmes d'éducation et de formation. En 2009, la gestion de ces programmes a été confiée à des comités de villageois.

Aujourd’hui, APLC continue sa lutte contre la pauvreté et le trafic d’êtres humains, par des programmes d’aide à l’éducation, avec le foyer pour enfants de Sré Ampil, et de formation professionnelle, avec l’école hôtelière Sala Baï. Ses actions s’adressent principalement aux enfants et aux jeunes issus exclusivement de familles défavorisées, âgés de 8 à 23 ans, et en particulier aux filles, en raison de leur plus grande vulnérabilité et de leur moindre accès à l’éducation et aux emplois stables.

Agir grâce à votre générosité et en toute transparence

APLC ne pourrait mener ces actions sans la générosité des particuliers (dons et/ou parrainages) et sans les subventions accordées par des fondations ou des entreprises. Nous informons régulièrement nos partenaires sur l’état d’avancée de nos projets : envois trimestriels de lettres d’information aux parrains et donateurs privés, remise de deux rapports annuels aux fondations.

L’exercice budgétaire annuel d'APLC, calqué sur l'année scolaire, est clôturé au 31 août.

Depuis l'exercice 2011-2012, tous les comptes de notre association sont audités et sont certifiés, chaque année, sans réserve par notre commissaire aux comptes du cabinet PricewaterhouseCoopers.

