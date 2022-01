Agon-Coutainville. Un casting est lancé pour le tournage d'un court-métrage en septembre dans la Manche

Alice Douard tournera un court-métrage " Plein Ouest " dans la Manche en septembre 2018. Produit par produit par The Living et Deuxième Ligne Films et soutenu par la Région Normandie.

Des enfants et adolescents recherchés

Pour les besoins du tournage, la production lance un casting. Elle recherche des enfants et des adolescents pour des rôles rémunérés.

Pour le rôle principal, une enfant âgée entre 7 et 10 ans, pour jouer Mathilde, téméraire et joyeuse.

Pour les seconds rôle, un garçon âgé entre 8 et 12 ans pour interpréter Simon, drôle et débrouillard, une adolescente entre 12 et 15 ans, à l'aise en danse et une fillette entre 4 et 6 ans espiègle.

Acteurs et amateurs peuvent se présenter aux castings qui seront organisés à Paris, à Caen et Granville dès la fin du mois de mai 2018, aucune expérience de jeu n'est exigée.

Les candidats sont invités à envoyer une courte vidéo de présentation, une photo, avec mention de l'âge, les sports pratiqués, les coordonnés des parents à l'adresse suivante en précisant le rôle envisagé à pleinouestlefilm@gmail.com

Une maison sur la côte recherchée

La production recherche également une maison pour les besoins de ce tournage, située sur ou proche de la côte entre Agon-Coutainville et Julloville pour tourner des scènes de salon, garage, chambre. Une rémunération est prévue pour le propriétaire des lieux.

Envoyer photo et coordonnées à pleinouestlefilm@gmail.com