Goderville veut redynamiser son centre-bourg

À Goderville (Seine-Maritime), la municipalité a lancé en juillet 2017 une étude pour dynamiser son centre-bourg. Le bilan et des propositions ont été faits début avril 2018. Objectif pour cette commune de 3 000 habitants : consolider son attractivité.

Goderville est une ville de 3 000 habitants au cœur du Pays de Caux entre Le Havre et Fécamp, en Seine-Maritime. Son centre-bourg est réputé pour être vivant et attractif. On y retrouve une quarantaine de commerces. Pour conforter ce dynamisme, la mairie a lancé une étude en juillet 2017. Pour Guy Fontanié, le maire de Goderville, les centres-bourgs peuvent résister aux centres commerciaux de périphéries grâce à un important tissu de commerces, mais pas seulement. Il y a également un ensemble de services, comme les médecins, le paramédical, les écoles, l'administration (Poste et Impôts) ou encore les équipements sportifs.

Écoutez-le :

Un réaménagement du centre-bourg

Goderville est une ville dynamique qui veut investir pour le rester. Les résultats de l'étude de dynamisation du centre-bourg ont été présentés début avril 2017. Il faillait dans un premier temps partir d'un constat.

Les points faibles du centre-bourg

• Une circulation automobile trop pesante avec une signalétique défaillante.

• Un manque d'actions commerciales.

• Des façades vieillottes.

• Un vieillissement de la population.



Les points forts du centre-bourg

• Une densité commerciale.

• Accès aux soins (médecins, paramédical, pharmacies).

• Accès aux loisirs (piscine, dojo, stades, tennis, bibliothèque, salle de spectacle…).

• Présence de La Poste, du service des Impôts et de banques.

• Écoles.



Pour l'heure, la voiture est reine à Goderville. - Gilles Anthoine

Les propositions

Des travaux vont être réalisés dans Goderville pour mieux fluidifier les différents trafics (automobile, piétons, vélos et autres). Les premiers résultats devraient être visibles dans trois ans et la fin des aménagements à échéance d'une dizaine d'années.

• Aménagement de la rue Saint-Jacques (permettre une déambulation piétonnière entre le parking de La Ficelle et le centre-bourg – la création d'une crèche et le déménagement du relais des assistantes maternelles).

• Réorganisation de la place centrale (modification des sens de circulation avec création d'un giratoire à côté de la Poste – création d'une aire de détente à la place des anciens jets d'eau).

• Création d'un parc de loisirs autour de l'étang de la Briqueterie.



Tous ces aménagements s'accompagneront d'autres projets comme l'installation d'une supérette (projet privé) non loin de la Poste, la création de 335 logements et la réorganisation de la zone industrielle, route de Fécamp (ces deux derniers projets seront réalisés en lien avec la communauté de communes Campagne de Caux).