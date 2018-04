Ligue 1: Lyon et Memphis poursuivent leur marche en avant

Lyon a pris provisoirement la 2e place de la Ligue 1 et mis la pression sur Monaco (3e) et Marseille (4e) après sa septième victoire consécutive en championnat, remportée sur Nantes à domicile (2-0) lors de la 35e journée.

L'Olympique lyonnais, encore emmené par un super Memphis Depay, n'avait plus réalisé une telle série de succès depuis la saison 2014-2015 qu'il avait terminée au 2e rang. Avec 79 buts, l'OL bat aussi son record de buts inscrits sur une saison qui était de 77 (2016-2017).

Avant que les Monégasques ne reçoivent Amiens samedi soir (20H00) et le déplacement de l'OM à Angers dimanche (17H00), Lyon compte respectivement deux et trois points d'avance et une meilleure différence de buts sur ses deux poursuivants.

Memphis a de nouveau été déterminant pour les Lyonnais en ouvrant la marque d'un tir du gauche après un subtil enchaînement consécutif à une passe de Nabil Fekir (40).

Le Néerlandais, en très grande forme, a inscrit son 16e but en championnat de France.

Avant de marquer, il s'était signalé sur un retourné repoussé par le gardien Ciprian Tatarusanu avant que Bertrand Traoré n'envoie le ballon sur la barre (12).

Memphis avait aussi manqué le cadre malgré une position très avantageuse (29) et poussé le portier nantais à l'intervention sur un coup franc lointain (43).

En seconde période, il offrait une balle de 2-0 à Houssem Aouar dont la reprise de la tête heurtait le poteau (52) et contribuait en traversant la défense lyonnaise au second but marqué par Traoré qui mettait enfin l'OL à l'abri (68).

L'attaquant néerlandais est ainsi impliqué sur treize buts lors des six derniers matches de Lyon (7 buts, 6 passes décisives).

Cette victoire est largement méritée pour la totale maîtrise des Rhodaniens et leurs nombreuses occasions : Taratusanu a également dû s'interposer sur des tentatives de Traoré (7, 33, 70) et de Fekir (55, 70).

De leur côté, les Nantais (9es) n'ont plus gagné depuis le 10 mars contre Troyes (1-0).

Ils ont déploré que l'arbitre Anthony Gautier ait refusé un but à Adrien Thomasson sur un dégagement au pied d'Anthony Lopes qu'il avait contré (21), leur unique occasion avec une reprise de la tête de Kalifa Coulibaly, hors cadre (81).

