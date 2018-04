Hockey (transferts) : Nicolas Ritz continue l'aventure chez les Dragons de Rouen

Les transferts continuent chez les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) avec l'annonce de la reconduction du contrat de l'attaquant Nicolas Ritz, le jeudi 19 avril 2018.

Après l'annonce de la reconduction du capitaine Mathieu Roy et de l'attaquant Nicolas Deschamps pour deux saisons, c'est au tour d'un autre Nicolas de signer pour une saison supplémentaire sous les couleurs Jaunes et Noirs. L'attaquant international français Nicolas Ritz, âgé de 26 ans et actuellement en stage à Berlin avec l'équipe de France avant le Mondial au Danemark, composait le troisième trio avec ses compères Joris Bedin et Petr Hubacek cette saison. Sur les bords de Seine, il a affiché un bilan de 28 points inscrits en saison régulière et cinq pendant les play-off.

🚨ALERTE INFO🚨NICOLAS RITZ PROLONGE !!!

L'international 🇫🇷de 26 ans et joueur de centre des Dragons rempile. Auteur d'une saison convaincante avec ses 33 points (SR + PO), il continuera d'apporter notamment toute sa "grinta" au collectif rouennais.#GoodToSeeYouBackNico pic.twitter.com/hRiajGJYeF — DragonsdeRouen (@DragonsdeRouen) 19 avril 2018

De la stabilité dans le vestiaire

Quelques heures plus tard, c'est le jeune Vincent Nesa qui a prolongé son contrat avec les Rouennais. Formé au club, il continuera à progresser et à accumuler de plus en plus de temps de jeu sur l'Ile Lacroix. Avec les nombreuses prolongations annoncées depuis le titre, l'effectif des Dragons devrait donc rester assez stable la saison prochaine.