Carpiquet. À Caen-Carpiquet, Hop ! augmente son activité de 60%

2017 aura décidément été l'année de tous les records pour l'aéroport de Caen-Carpiquet (Calvados) et la compagnie Hop ! ne fait pas exception. "Cet été, nous allons offrir plus de 150 000 sièges, c'est une croissance de 60 % par rapport à l'année dernière", souligne Hélène Abraham, directrice commerciale, mardi 10 avril 2018.

De plus en plus de vols

Une augmentation de l'activité qui devrait se confirmer avec l'ouverture de trois nouvelles lignes en 2018 et notamment Marseille et Toulouse, qui bénéficient depuis fin mars de vols quatre jours par semaine. Parmi les destinations qui marchent fort, on retrouve également Lyon et son hub, avec trois vols journaliers et autant de fois de possibilité de correspondance vers une trentaine de villes, sans oublier la Corse qui bénéficie elle aussi de plus en plus de vols notamment vers Ajaccio.

Nouveaux Toulouse et Marseille vols directs depuis @AeroportdeCaen tous les lundi mercredi vendredi dimanche à partir de 49 € TTC aller simple réservez vite @hopinfos @AirFranceFR — HélèneAbraham HOP!AF (@HeleneAbraham) 10 avril 2018

"Ouvrir trois nouvelles lignes en 2018, c'est un challenge extraordinaire et aucun autre aéroport de France ne peut se targuer d'avoir autant d'opportunité nouvelle." De quoi espérer de nouvelles destinations dans les années à venir ? "Peut-être, répond la directrice commerciale. Mais nous avons sept lignes à Caen, ce sont déjà des enjeux que nous n'avions pas connus depuis plusieurs années."

