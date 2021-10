Le classement des films les plus téléchargés illégalement en 2011

Pour 2011, les internautes adeptes de BitTorrent, protocole d'échanges pair à pair, ont privilégié l'action motorisée de Fast & Furious 5, téléchargé 9,3 millions de fois. La fable écologique Avatar de James Cameron avait régné sur l'année précédente, avec un total de 16,58 millions de téléchargements.

Very Bad Trip 2 occupe la deuxième position, suivi de Thor et Source Code. Les pirates ont opté cette année pour des productions hollywoodiennes, certes, mais qui n'ont pas rencontré un succès faramineux au box-office. Numéro quatre, Sucker Punch, 127 heures et Rango se placent dans le corps du classement.

Le top 10 s'achève sur Le Discours d'un roi, souverain de la dernière cérémonie des Oscars, et Harry Potter et les Reliques de la mort - Partie 2, arrivé tardivement sur les sites de téléchargements illégaux.

Torrentfreak.com réalise chaque année son classement des films les plus téléchargés auprès des serveurs BitTorrent les plus populaires.

Top 10 des films les plus téléchargés illégalement

(source Torrentfreak.com)

01. Fast & Furious 5 (9,3 millions)

02. Very Bad Trip 2 (8,8 millions)

03. Thor (8,3 millions)

04. Source Code (7,9 millions)

05. Numéro quatre (7,7 millions)

06. Sucker Punch (7,2 millions)

07. 127 heures (6,9 millions)

08. Rango (6,5 millions)

09. Le Discours d'un roi (6,3 millions)

10. Harry Potter et les Reliques de la mort - Partie 2 (6 millions)