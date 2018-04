Agressions incestueuses sur mineur : un homme condamné à Caen

Mardi 3 avril 2018, un homme de 32 ans a été condamné par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) à cinq ans de prison, pour agressions sexuelles incestueuses sur deux mineurs.

Compte tenu de la gravité des faits et à la demande des victimes, l'audience qui s'est déroulée dans la matinée du mardi 3 avril 2018, s'est tenue à huis clos, devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Un homme âgé de 32 ans était accusé d'agressions sexuelles incestueuses sur deux mineurs. Il a été condamné à cinq ans de prison ferme.

Menaces de mort

Pour l'une des victimes, les faits remontent aux 1er et 2 décembre 2016 à Osmanville, près d'Isigny-sur-mer. La seconde a dû subir plus longtemps les actes de son agresseur, toujours à Osmanville, entre 2013 et 2016. À ces actes, se sont ajoutées des menaces de mort et des violences envers son ex-conjointe pour la faire taire.

En décembre 2016, un mandat de recherche avait été lancé par les autorités compétentes dans ce dossier. Placé sous mandat de dépôt le 6 février 2017, l'agresseur avait été maintenu en détention provisoire. Il devra par ailleurs s'acquitter de 2 000 € de dommages et intérêts à l'égard de l'une des victimes, et de 5 000 € à la seconde, ainsi que de 1 000 € pour des frais de justice.

