Concert . Shaka Ponk : le comeback sur la scène du Zénith de Caen

Leur tournée 2018 "The Mondakelic Tour", annoncée fin 2017, promet d'être énergique et électrique : les rockeurs de Shaka Ponk seront sur la scène du Zénith de Caen (Calvados) samedi 7 avril 2018.

Un nouveau membre

Mélange de heavy-métal, de funk et de hip-hop… Ce melting-pot leur procure une énergie débordante. Et les six artistes savent comment la transmettre. Pour cette tournée, toute l'équipe Shaka Ponk a beaucoup travaillé la scénographie. Les effets visuels sont omniprésents : beaucoup de couleurs, de jeux de lumière, de chorégraphies. Il sera parfois difficile de discerner le vrai du faux. Le groupe aime jouer avec l'écran, mais aussi avec son public.

Le petit plus du groupe ? Goz, leur septième membre, un singe virtuel. Il chante, joue de la batterie, et accompagne les artistes lors de chaque tournée. Plus qu'un simple concert, ce spectacle en fascinera plus d'un.

Pratique. Samedi 7 avril à 20 heures au Zénith de Caen. De 39 à 59 €

